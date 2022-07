Tg Ambiente – 31/7/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italia in fumo, emergenza incendi in tutta la penisola - Consumo di suolo, nel 2021 il valore più alto degli ultimi 10 anni - La siccità mette a dura prova le imprese agricole - Nel 2021 ogni italiano ha differenziato oltre 60 kg di carta e cartone mgg/gsl