Tg Ambiente – 30/4/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, una spinta alle tecnologie pulite - Idrogeno verde, da Bruxelles aiuti per 450 milioni - Allarme qualità dell'aria, Italia tra i peggiori paesi Ue - Torna Ecofuturo, il Festival delle ecotecnologie abr/mgg/gsl