Tg Ambiente – 3/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Pene più severe per contrastare la criminalità ambientale - Via libera dell’Ue alla legge sul ripristino della natura - Idrogeno, via libera ai finanziamenti europei - A2A, un termoutilizzatore più green a Brescia mgg/abr/gtr/col