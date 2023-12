Tg Ambiente – 3/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto da Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italia sempre più soggetta ad alluvioni e piogge intense - Riciclo, un’agenda per un’economia realmente circolare - Aree Marine Protette, Italia e Malta tirano le somme del progetto AMPPA - Cambiamento climatico, una grave minaccia per il 90% degli italiani mgg/mrv/gsl