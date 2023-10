Tg Ambiente – 29/10/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Stretta dell’Europa sulla plastica - Povertà energetica e fonti rinnovabili, parte la campagna in Sicilia - No Smog Mobility, i player del settore si confrontano su green e futuro - “Facciamo Circolare”, al via la campagna per la sostenibilità dell’Ispra mgg/sat/gtr/col