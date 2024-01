Tg Ambiente – 28/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Ue, accordo sul taglio delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti - Agenda 2030, 5,5 milioni per lo sviluppo sostenibile - Al via le Comunità Energetiche e l’autoconsumo diffuso - I cambiamenti climatici hanno ridotto l'aspettativa di vita di 9 mesi mgg/gsl