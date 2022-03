Tg Ambiente – 27/3/2022

In questo numero di Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dal Crea tre progetti per le foreste italiane - Crisi climatica e allergie, con il clima più caldo fino al 200% in più di polline - Campus Bio-Medico, innovazione e sostenibilità al servizio della persona - Un’app per donare cibo e medicine in scadenza abr/gtr/col