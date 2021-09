Tg Ambiente – 26/9/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dal Mite 1,5 miliardi di euro per migliorare la raccolta differenziata - Tutela della natura, intesa Unpli-Federparchi - Soluzioni hi-tech e radar contro il rischio voragini in città - Parte All4Bike, la maratona ciclistica del Ministero della Transizione Ecologica abr/gtr/mrv/col