Tg Ambiente – 26/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nuove sfide per la sostenibilità e la ricerca in Europa - Dai carabinieri costante impegno per la tutela del pianeta - Le microplastiche alterano il metabolismo dell’insalata - Finanza sostenibile, Ispra presenta una ‘bussola’ per aziende e operatori mgg/sat/gtr