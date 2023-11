Tg Ambiente – 26/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Parte da Torino il progetto di riforestazione Think Forestry - Quale sarà il clima di domani? - Discariche abusive, verso la chiusura della procedura d’infrazione - A2A inaugura a Milano la prima cabina elettrica interrata mgg/gtr/col