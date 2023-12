Tg Ambiente – 24/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’Ue potrebbe non soddisfare gli obiettivi di politica ambientale - Al via la Hydrogen Valley di Modena - Il riscaldamento globale minaccia le stagioni - Si conclude a Palermo il viaggio di "Energie della Sicilia” mgg/gtr/col