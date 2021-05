Tg Ambiente – 23/5/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Ambiente e animali in Costituzione, primo ok del Senato; Arbola, alleanza pubblico-privato per i "boschi urbani"; Dall'idrogeno un contributo per ridurre l'inquinamento; Arriva in Italia l'asfalto che ricarica i veicoli elettrici. col/sat/