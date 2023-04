Tg Ambiente – 23/4/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italgas, primo impianto di biometano in una distilleria di grappa - Un miliardo e 100 milioni di euro per l’agrivoltaico - La scommessa di Eni per la mobilità sostenibile al FuoriSalone 2023 - Scoperta una nuova barriera corallina al largo delle Isole Galapagos mgg/abr/gtr/col