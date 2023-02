Tg Ambiente – 23/2/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Rischi climatici, tre regioni italiane nella top ten europea - Gli atenei piemontesi fanno squadra per la sostenibilità - Yamaha, il rispetto degli ecosistemi al centro delle strategie aziendali - Pendolaria 2023: la transizione dei trasporti è ancora troppo lenta mgg/gsl