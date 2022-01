Tg Ambiente – 23/1/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - In Piemonte e Liguria, scatta l’ordinanza per frenare la peste suina - Dall’Enea un nuovo progetto per convertire il movimento delle onde in energia elettrica - Aumentano le Piste ciclabili in Italia - I dispositivi ricondizionati riducono l’impatto ambientale abr/gtr/col