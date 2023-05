Tg Ambiente – 21/5/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

- Inquinamento, Italia terza in Europa per decessi

- Il 68% degli ecosistemi italiani è in pericolo

- Inquinamento da plastica, possibile riduzione dell’80% entro il 2040

- I Carabinieri e l'ONU insieme per la tutela del territorio

mgg/abr/gtr/col