Tg Ambiente – 21/1/2024

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dal Pnrr 113 milioni per il piano forestazione in 14 città - Dal Mase 5,5 milioni di euro per la nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile - Gli italiani preferiscono il packaging sostenibile - A2A, con le City Plug a Milano la nuova era della ricarica elettrica mgg/gtr/col