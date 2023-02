Tg Ambiente – 19/2/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dal 2017 bonificate 69 discariche - Italia in prima fila nell’inventario di 7.200 ghiacciai in Asia - L’inquinamento luminoso è in rapido aumento - Un patto per la plastica riciclabile mgg/gsl