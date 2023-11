Tg Ambiente – 19/11/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Imballaggi, pressing delle associazioni sull’Europarlamento - Italgas-Coldiretti, accordo per lo sviluppo del biometano - Conou, rigenerato il 98% dell’olio raccolto - Economia circolare, Iren accelera sulle materie prime critiche mgg/gsl