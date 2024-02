Tg Ambiente – 18/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Rinnovabili in crescita, l’eolico ha prodotto più energia del gas - Agrivoltaico innovativo, arrivano gli incentivi - Per le utilities 1,8 mld di investimenti green all'anno - Caldo record a gennaio 2024, i dati di Copernicus mgg/gsl