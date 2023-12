Tg Ambiente – 17/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italia maglia nera nella lotta ai cambiamenti climatici - Dal Cic appello per proteggere suolo e acqua, risorse per la vita - Arriva Nimbus, contatore intelligente per gas e idrogeno - Che tipo di transizione energetica vogliono gli italiani? mgg/gsl