Tg Ambiente – 16/4/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Sostenibilità, cresce l'attenzione delle imprese - Una mostra celebra Roma attraverso l'acqua - Arriverà dallo spazio la mappa della qualità dell'aria - Il settore vitivinicolo in prima linea per la sostenibilità mgg/abr/gtr/col