Tg Ambiente – 15/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Green Deal, via libera Ue al pacchetto di aiuti da 100 milioni - Un nuovo regolamento per decarbonizzare il trasporto aereo - Ospedali più green, al via il progetto “Un albero per la salute” - Record di dimensioni per il buco dell’ozono mgg/grt/col