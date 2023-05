Tg Ambiente – 14/5/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Energia, le rinnovabili superano i combustibili fossili - Vetro, riciclate nove bottiglie su dieci - Bayer, a Firenze un focus sulla sostenibilità - Tutela della biodiversità, a New York una mostra dei Carabinieri abr/mgg/gsl