Tg Ambiente – 13/6/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Arbolia, nuovi boschi urbani nelle città italiane; Inquinamento da mozziconi, al via la campagna #cambiagesto; McDonald's, al via “Le giornate insieme a te per l’ambiente”; Adotta un ulivo e segui il suo recupero. vbo/