Tg Ambiente – 13/3/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente - Dissesto Idrogeologico, a rischio il 94% dei Comuni italiani - Caccia senza limiti anche nelle aree protette - Autorità Fiume Po-Mite, linea comune contro il bracconaggio - OutBe, la startup che trasforma tutti in scienziati abr/gtr/col