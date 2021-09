Tg Ambiente – 12/9/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’agenzia Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: A Expo Dubai le eccellenze energetiche italiane; Codice rosso per i ghiacciai italiani; Per il 48% delle aziende agricole elevati standard di sostenibilità; A Venezia il contest “Screen in Green”. abr/