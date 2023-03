Tg Ambiente – 12/3/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Pesca, la strategia Ue per la tutela degli ecosistemi marini - Imprese, la sostenibilità al centro delle strategie - Fa tappa a Napoli la mostra sull'oceano e il clima - Scoperta una nuova malattia degli animali causata dalla plastica abr/mgg/gtr