Tg Ambiente – 12/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Alla fiera di Rimini la 26° edizione di Ecomondo - Imballaggi in plastica, a rischio gli obiettivi di riciclo Ue - Le foreste sono in pericolo, allarme del WWF - L’impiantistica in prima linea per gli obiettivi green mgg/gtr/col