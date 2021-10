Tg Ambiente – 10/10/2021

In questo numero di Tg Ambiente, prodotto dall'ItalPress in collaborazione con TeleAmbiente: - F20 Climate Solutions Forum, a Milano l’edizione 2021 - Appello di Papa Francesco per il rispetto del pianeta - Boschi italiani, in 10 anni 587 mila ettari in più - L’Economia circolare sbarca al Maker Faire Rome 2021 abr/gtr/col