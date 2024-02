Tg Ambiente – 08/02/2024

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Idrogeno verde, dall'Ue 550 milioni per l'Italia - Emissioni, la Commissione Ue fissa il target di riduzione al 90% per il 2040 - Dall’eolico offshore 27 mila posti di lavoro in Italia - Whirlpool, elettrodomestici sempre più smart e green mgg/mrv