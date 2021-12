Tg Ambiente – 05/12/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italcementi, meno CO2 utilizzando combustibili alternativi - Anter presenta il nuovo cartone animato del progetto ‘Il sole in classe’ - Rivoluzione green per le scuole di Fiumicino, accordo Engie-Comune - Parte in Antartide la campagna di carotaggio per conoscere il clima di 1,5 milioni di anni