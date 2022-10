MILANO (ITALPRESS) – La stagione WRC 2022, dopo aver incoronato campione Kalle Rovanpera in Nuova Zelanda, si avvia alla conclusione con l’ultima tappa europea in Catalogna, prima delle due gare su asfalto che chiudono il calendario. Nella stessa tappa di Salou si disputa anche la gara finale del campionato europeo Fiaerc nella quale Pirelli ha collezionato cinque vittorie su sette Rally e ha accompagnato al titolo Fiaerc Junior Laurent Pellier, con una gara d’anticipo.

Gli asfalti della Costa Daurada sono notoriamente lisci e, in alcuni casi, allo stesso tempo molto abrasivi offrendo generalmente un buon livello di grip. In caso di temperature alte la gestione dell’usura degli pneumatici si rivela fondamentale. L’elemento importante al quale occorre prestare massima attenzione sono i tagli in curva, essenziali a risparmiare decimi preziosi, ma rischiosi poichè il rientro sulla strada può comportare danni alle coperture. Inoltre, i tagli rendono il fondo via via sempre più sporco di fango e pietre. L’edizione 2022 prevede anche l’incognita delle due inedite prove speciali di apertura del venerdì, la Els Omells-Malda (10,66 km) e la Serra de la Llena (11,93 km), che si annunciano molto veloci.

Le 19 prove speciali del rally totalizzano 293,77 chilometri su un percorso di 1405,03 km.

“Il Rally di Catalunya è sempre una bella sfida per gomme e piloti, con uno degli asfalti più difficili in assoluto, con molte curve veloci nelle quali conta la tenuta laterale, tutto trazione e frenata, che sconsiglia una guida troppo aggressiva e favorisce invece chi ha uno stile più pulito – spiega Terenzio Testoni, responsabile attività rally Pirelli -. Da non sottovalutare l’impatto delle temperature, solitamente piuttosto elevate per la stagione, che aumentano la fatica degli pneumatici, con fenomeni di usura. Lo scorso anno, proprio a Salou, ha debuttato l’evoluzione del nostro pneumatico duro da asfalto, il P Zero RH-A, che nel corso della stagione ha confermato le sue caratteristiche di robustezza e affidabilità”.

Pirelli porta in Catalogna 880 gomme per le vetture Rally1. Le allocazioni per la categoria top sono: 28 pneumatici per i P Zero RA WRC HA, 22 per i P Zero RA WRC SA, 12 per i Cinturato RWB.

