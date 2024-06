ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dopo la vittoria di ieri nel match del debutto a Euro2024 a Dortmund, azzurri in campo all’Hemberg Stadion di Iserlohn. Per i titolari di ieri defaticante e lavoro di scarico in palestra, sul terreno di gioco agli ordini di Spalletti tutti gli altri che hanno disputato una partitella a ranghi misti, con alcuni ragazzi delle giovanili del Borussia a integrare il gruppo. Ad assistere alla seduta anche i ragazzi oggi premiati a Casa Azzurri da Gravina, Buffon e dall’ambasciatore Varricchio, nell’ambito del concorso ‘Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tù, indetto dall’Ambasciata in collaborazione con la Figc. Nella prima parte del test il ct ha schierato Meret tra i pali, quindi difesa a 4 con Darmian, Buongiorno, Mancini e Cambiaso (o a tre con lo juventino che si spostava a centrocampo); in mezzo Fagioli e Cristante, quindi El Shaarawy, Raspadori e Zaccagni alle spalle di Retegui con l’attaccante del Napoli che il più delle volte andava ad affiancare l’italo-argentino. Dall’altra parte, con i ragazzi del Dortmund, Vicario, Bellanova, Gatti e Folorunsho. Poi Spalletti ha alternato gli azzurri a sua disposizione.

