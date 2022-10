MILANO (ITALPRESS) – Lo Ieo Proton Center aprirà le porte ai pazienti nel settembre 2023. E’ questa la notizia annunciata oggi dall’Amministratore Delegato Mauro Melis e dal Direttore Scientifico Roberto Orecchia nell’ambito di un convegno internazionale che ha visto la partecipazione da remoto della direttrice del Cern Fabiola Gianotti. In rappresentanza delle istituzioni ha presenziato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. L’Istituto Oncologico Europeo di Milano sarà quindi il terzo centro in Italia dopo Pavia e Trento ad essere dotato di strumenti per la cura a protoni dei tumori. Attualmente in Italia si stima che i malati candidabili a protonterapia siano circa 7.000, una domanda che i soli 3 centri italiani, con una capacità di trattamento stimata di 1.000 pazienti all’anno, già oggi non possono soddisfare. “Il Proton Center è uno dei maggiori investimenti nella storia dello Ieo – dichiara Melis – Ci abbiamo creduto già sei anni fa e oggi possiamo confermare con soddisfazione che lo porteremo a termine nei tempi previsti all’inizio dei lavori, malgrado l’epidemia Covid-19, la crisi energetica e la situazione economica generale”. “Saremo il primo Irccs a dotarsi di un proprio centro protoni, che sarà all’avanguardia tecnologica e con un alto profilo di sostenibilità. Disponiamo del sistema di protonterapia più avanzato a livello internazionale, installato per la prima volta in Italia e collocato all’interno di un edificio su misura e con tecnologie costruttive tipiche delle infrastrutture ma applicate all’edilizia sanitaria”, ha aggiunto l’amministratrice delegato. Per il direttore scientifico Orecchia, “i risultati ottenuti su oltre 200.000 pazienti trattati con protoni nel mondo dimostrano ampiamente il valore terapeutico della protonterapia. La protonterapia è infatti in continua evoluzione, anche in combinazione con altre discipline, come chirurgia, chemioterapia, farmaci molecolari, immunoterapia o altre metodiche radioterapiche”. “L’Italia, insieme alla Francia, è oggi il paese europeo con il più basso rapporto sale di trattamento/numero di abitanti”, ha aggiunto. “I vantaggi per il paziente della cura con protoni sono numerosi: primo fra tutti la riduzione del rischio di tumori secondari indotti dai raggi. E poi il basso rischio di effetti collaterali durante e dopo il trattamento, che si traduce in una più rapida ripresa psicofisica. Va aggiunto infine un vantaggio per la società oggi non più trascurabile: la sostenibilità economica, garantita dall’ottimo rapporto costo/efficacia” conclude Orecchia. Per l’assessore Moratti, lo Ieo Proton Center è “un modello molto innovativo destinato soprattutto ai tumori radioresistenti situati vicino a organi critici che evita sovradosaggi ed è alle frontiere dell’innovazione”.(ITALPRESS).

Photo credits: xh7