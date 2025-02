Terzo mandato, Zaia “Prenderò atto delle decisioni e valuterò”

VENEZIA (ITALPRESS) - “Non ho tempo per distrarmi con queste cose. Prenderò atto di quello che verrà deciso e vedrò cosa fare”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia tornando sul tema del terzo mandato. “Continuo a lavorare e l'ho dimostrato anche in questi giorni, portando a casa un'altra edizione delle Olimpiadi, le giovanili – ha detto -. Stiamo lavorando per l'autonomia e andiamo avanti sulla sanità. Non ho neanche ben capito quando si andrà a votare, se a novembre 2025 o in un Election Day in primavera 2026. In base a queste risposte deciderò cosa fare. La nostra è una regione effervescente, piena di attività, con cittadini eccezionali che vanno rispettati fino in fondo". x17/pc/gtr (Fonte video: Regione Veneto)