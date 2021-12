Terze dosi in Tribunale a Palermo, 150 somministrazioni in 2 ore

L'aula magna della Corte d'Appello di Palermo, stamane, si è riempita di giudici e avvocati che hanno approfittato dell'occasione di avere una squadra di medici in tribunale per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. In poco più di un paio d'ore sono stati 150 i vaccini effettuati dal personale sanitario della Fiera del Mediterraneo. vbo/com/mrv