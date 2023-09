Terza edizione di SportCity Day, Pagliara “Numeri record”

ROMA (ITALPRESS) - Domenica 17 settembre, in 140 città italiane, è in programma la terza edizione dello SportCity Day, un momento unico e straordinario che permetterà a migliaia di persone in tutta Italia, da nord a sud, di fare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani. mc/mrv