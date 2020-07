Carlo Maria Teruzzi, medico di medicina generale, è stato riconfermato alla carica di presidente di FondoSanità, Fondo di previdenza complementare di medici, odontoiatri, infermieri, farmacisti e veterinari, il cui statuto recentemente si è aperto a tutte le professioni sanitarie. Sotto la sua guida, nel passato triennio, e grazie al supporto del responsabile del Fondo Luigi Mario Daleffe e del direttore generale Ernesto del Sordo, sono stati raggiunti importanti risultati. Il patrimonio gestito è passato da 171 milioni a oltre 220 milioni, con un incremento del 30%. Il numero degli aderenti è ora di oltre 7.200 iscritti con un incremento di circa il 20%. È stato inoltre conseguito l’obiettivo dell’ampliamento della platea degli aderenti: ora a FondoSanità possono iscriversi anche gli studenti del V e VI anno del corso di laurea in Medicina, iscritti ad Enpam, oltre gli esercenti tutte le professioni sanitarie riconosciute dal ministero della Salute. FondoSanità è stato inoltre scelto da oltre 300 dipendenti della Fondazione Enpam quale fondo negoziale di categoria di riferimento. FondoSanità è stato premiato nel 2019 agli Insurance & Previdenza Awards di Milano Finanza e con il suo comparto azionario è di nuovo salito sul podio dell’ultima classifica 2020 del Sole24Ore. “Tutti noi ci prodigheremo con rinnovato entusiasmo per consolidare il Fondo – ha dichiarato Teruzzi – e soprattutto per fare in modo che le nuove generazioni si avvicinino alla previdenza complementare di FondoSanità per dotarsi di quella copertura previdenziale da affiancare a quella obbligatoria, paracadute previdenziale ormai necessario visto l’andamento della copertura della previdenza obbligatoria che vede sempre più ridursi il tasso di sostituzione”. Il nuovo Cda ha anche nominato vicepresidente Claudio Capra, odontoiatra e tra i fondatori di FondoSanità, segretario Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Roma, presidente del Sumai e componente del Cda dell’Enpam. Luigi Mario Daleffe è stato poi incaricato di coordinare il processo di attuazione della politica di investimento del Fondo, anche alla luce delle innovazioni recate dalla Direttiva europea Iorp 2. Gli altri componenti del Cda sono: Luigi Caccamo, Sigismondo Rizzo, Luigi Tramonte, Michele Campanaro e Stefano Mirenghi. (ITALPRESS).