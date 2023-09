FIRENZE (ITALPRESS) – La Regione Toscana ha fatto richiesta al

governo di stato di emergenza nazionale “perchè un terremoto di

4,9 di magnitudo” come quello registratosi lunedì scorso nel

Comune di Marradi, “è qualcosa di molto forte e grave ed è andato

a intervenire, soprattutto nell’epicentro che ha portato i

maggiori danni a Marradi e Palazzuolo sul Senio, laddove la

popolazione era aggravata da quello che era successo dal 15 al 17

maggio scorso ovvero l’alluvione che ha colpito la Romagna anche

in quella toscana”. Lo ha annunciato il presidente della Regione

Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa

svoltasi oggi a Firenze. “Coloro che vivono a Marradi” lo fanno

con “la paura perchè lo sciame sismico si sta sviluppando nel

tempo-ha aggiunto Giani-. Anche oggi ci sono state finora più di

15 scosse di magnitudo molto inferiore” a quella di 4.9 di lunedì

scorso ma “è evidente che abbiamo bisogno dell’aiuto da parte

dello Stato”.

“Devo dire che i danni riscontrati, sempre

più gli accertamenti lo rendono evidente, non sono pari a quello

che avremmo potuto ottenere con una scossa di magnitudo 4,9-ha

proseguito Giani-. Questo significa che sia il pubblico che gli

edifici pubblici col tempo, anno per anno, producono edificazioni

antisismiche cominciano a dare il loro frutto. Detto questo ci

sono più di 60 edifici lesionati, ci sono tutti i monitoraggi con

cui stiamo seguendo tre chiese, più scuole. In alcune scuole per

precauzione lacune parti sono state evacuate e spostando gli

alunni da altre parti. Comunque sia danni ci sono e quindi abbiamo ritenuto opportuno fare richiesta di stato d’emergenza”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).