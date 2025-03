Terna, investimenti in crescita a 17,7 miliardi di euro al 2028

ROMA (ITALPRESS) - Salgono a 17,7 miliardi di euro gli investimenti previsti nel Piano industriale 2024-2028 di Terna, con una crescita del 7%: è quanto prevede l'aggiornamento del Piano quinquennale attraverso il quale l'azienda guidata da Giuseppina Di Foggia consolida il proprio ruolo di abilitatore della transizione energetica e accelera significativamente l’impegno al servizio del Paese verso la decarbonizzazione e la riduzione della dipendenza dell’Italia dalle fonti di approvvigionamento estere. Il Consiglio d'amministrazione di Terna ha inoltre dato il via libera ai risultati al 31 dicembre 2024: in miglioramento tutti i principali indicatori economici, con un utile netto che supera il miliardo di euro e investimenti più alti della storia del Gruppo: circa 2,7 miliardi di euro, in crescita del 17,6% sull’anno precedente. fsc/gsl