Terna accelera sulla transizione energetica

"Terna sta realizzando una profonda trasformazione, ponendosi al centro della transizione energetica in atto come acceleratore chiave della stessa". Lo dice l'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, illustrando il Piano Strategico 2020-2024 approvato dal Cda, che prevede 7,3 miliardi di euro di investimenti per la transizione energetica. sat/mrv/red