Terna, 120 mln per la rete elettrica di Roma Nord-Ovest

Entra nel vivo il piano di Terna per il riassetto della rete elettrica ad Alta e Altissima Tensione della Capitale. In particolare, la società guidata da Stefano Donnarumma investirà oltre 120 milioni di euro per incrementare la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio di trasmissione nel quadrante Nord-Ovest dell'area metropolitana di Roma, con lo scopo di soddisfare il crescente aumento di carico della città. sfe/sat/mrv