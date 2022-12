ROMA (ITALPRESS) – “Roma potrà finalmente smetterla di mandare rifiuti in discariche in giro per il Lazio, l’Italia e l’Europa e avere moderni impianti per il riciclo, il riuso e la produzione di energia dai rifiuti con le migliori pratiche e tecnologie Green”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nelle vesti di Commissario straordinario di Governo, in occasione dell’incontro legato all’approvazione definitiva del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale dopo la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica e la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore.

