PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il 17 luglio, a partire dalle 18.30, l’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi riunirà i più grandi nomi del French Touch per un concerto eccezionale con AIR, Phoenix, Etienne de Crècy, Inès Mèlia, Benjamin Diamond B2B Alan Braxe, Izzy Lindqwister.

Questo concerto unico nel suo genere, che accoglierà circa 2.000 appassionati di musica, trasformerà il Terminal 1 dell’aeroporto Parigi-Charles de Gaulle in una sala da concerto all’aperto, diventando il tetto del mondo per una serata memorabile di musica elettronica in stile francese. A pochi giorni dall’apertura del più grande evento sportivo del mondo, questo concerto segnerà il ruolo del principale aeroporto del paese come porta d’accesso al mondo in Francia e come attore nell’influenza culturale della Francia sin dalla sua inaugurazione 50 anni fa.

“Quello al Terminal 1 – spiega una nota – è molto più di un semplice concerto. E’ un’esperienza indimenticabile, una celebrazione della cultura francese e un tributo all’arte e alla musica che hanno plasmato la scena elettronica globale. Da anni i concerti negli aeroporti parigini trasformano questi luoghi in veri e propri palcoscenici culturali, offrendo a passeggeri e visitatori esperienze musicali senza pari”.

L’importanza della musica negli aeroporti di Parigi non è una novità. Dal 2015, Paris Aèroport, il marchio del Gruppo ADP per gli aeroporti parigini – Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly – sostiene attivamente la creazione musicale e la ricchezza culturale francese organizzando concerti e riprese cinematografiche in luoghi aeroportuali inaspettati. Con Paris Aèroport, la cultura e l’arte diventano parte del viaggio, dando vita a numerose collaborazioni con giovani artisti francesi.

Come per le sue recenti collaborazioni con Pangea, Sèbastien Preschoux, Lèo Caillard e Mourad Merzouki, Paris Aèroport prosegue il suo impegno nell’offrire ai viaggiatori il meglio della cultura francese. Da Rone nel 2015 nella sala d’imbarco del Terminal 2E a Metronomy nell’area ritiro bagagli, passando per le performance di Nicolas Godin, Tale Of Us o recentemente Lang Lang, la musica trova sempre un’eco favorevole negli aeroporti parigini. Il Terminal 1 continua questa tradizione aprendo il tetto del primo terminal dell’aeroporto per un evento unico.

L’evento, organizzato insieme ad Amazon Music, sarà trasmesso in live streaming sul canale globale Amazon Music su Twitch e Prime Video. Il live streaming consentirà ai fan di tutto il mondo di sintonizzarsi sulle tre esibizioni di AIR, Phoenix ed Etienne de Crècy, avvicinando i fan agli artisti che amano. Gratuito e accessibile previa registrazione, Terminal 1 è un’occasione unica per scoprire il Parigi-Charles de Gaulle da un’angolazione straordinaria, vibrando al ritmo delle melodie iconiche del French Touch.

“In un momento in cui tutti gli occhi sono puntati sulla Francia, questa serata eccezionale trasformerà il tetto dell’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle in un palcoscenico globale, mettendo in mostra l’eleganza e l’innovazione francese – conclude la nota -. Terminal1 promette di essere un evento storico, che celebra non solo 50 anni di eccellenza, ma anche l’incredibile diversità e creatività della musica francese mentre la Francia si prepara ad accogliere il mondo”.

