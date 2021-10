ROMA (ITALPRESS) – Scontri durante la manifestazione No Green Pass a Roma, alla quale hanno preso parte migliaia di persone. Tra Villa Borghese e via Veneto ci sono state tensioni. Si sono verificati lanci di oggetti contro la polizia, soprattutto sedie, a piazza del Popolo. Altri scontri davanti alla sede della Cgil e davanti Palazzo Chigi dove la polizia ha cercato di disperdere i manifestanti con lacrimogeni e idranti. Ci sarebbe una persona fermata dalle forze dell’ordine. Tensioni e scontri anche a Milano dove è in corso anche una manifestazione no Green pass. Alcune migliaia di manifestanti si sono ritrovati a piazza Fontana dove era presente anche il leader di Italexit Gianluigi Paragone. Una parte del corteo si è diretta verso San Babila.

(ITALPRESS).