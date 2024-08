PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Qinwen Zheng ha vinto la medaglia d’oro nel singolare femminile di tennis dei Giochi di Parigi2024. Nella finale per il primo posto, sulla terra rossa del Roland Grros, la cinese, numero 7 del mondo e sesta forza del tabellone, reduce dal successo nei “Palermo Ladies Open”, si è imposta sulla croata Donna Vekic, 21 del ranking Wta e 13esima favorita del seeding, con lo score di 6-2 6-3.

La Zheng, quest’anno finalista agli Australian Open, ha dominato l’avversaria, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nella semifinale vinta contro Iga Swiatek. Proprio la polacca, numero uno del mondo, ieri ha vinto la medaglia di bronzo battendo nella finale per il terzo posto la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 6-2 6-1.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

