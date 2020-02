Maria Sharapova dice basta. Come un fulmine a ciel sereno, la 32enne siberiana annuncia in un post su Instagram il suo ritiro. “Il tennis mi ha mostrata al mondo e mi ha mostrato di che pasta ero fatta – scrive – E’ grazie al tennis che mi sono messa alla prova ed e’ col tennis che ho misurato la mia crescita. E qualsiasi cosa scegliero’ per il mio prossimo capitolo, qualunque sara’ la mia prossima montagna, continuero’ a spingere, ad arrampicarmi, a crescere. Addio tennis”.

(ITALPRESS).