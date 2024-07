PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini supera il primo turno del torneo olimpico di tennis di singolare femminile. La toscana, testa di serie numero 4 e finalista quest’anno al Roland Garros e Wimbledon, ha sconfitto all’esordio la rumena Ana Bogdan per 7-5 6-3 e al secondo turno affronterà la vincente del match tra la polacca Magda Linette e la russa Mirra Andreeva.

“Bello tornare sul Suzanne-Lenglen, bello giocare davanti ai parigini. Bella anche l’atmosfera olimpica: diversa rispetto al Roland Garros, per non dire rispetto ai Giochi di Tokyo, dove giocammo senza pubblico”, ha detto l’azzurra.

“E’ stata una bella sensazione giocare per il mio Paese, mi ha ricordato la settimana di Billie Jean King Cup a Siviglia dello scorso novembre. Ringrazio il pubblico per il sostegno, ho sentito l’affetto dei parigini, è stato bello tornare al Suzanne-Lenglen. Il mio obiettivo è continuare a giocare il tennis che sto giocando quest’anno, non è facile ma lavoro ogni giorno per questo. Qui inutile che mi chiediate dove posso e voglio arrivare, sapete come ragiono: affronto partita dopo partita”, ha aggiunto la numero 5 del mondo.

