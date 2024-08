PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matthew Ebden e John Peers hanno vinto la medaglia d’oro nel doppio maschile di tennis dei Giochi di Parigi2024. Il duo australiano si è imposto nella finale per il primo posto sugli statunitensi Austin Krajicek e Rajeev Ram, quarti favoriti del seeding, col punteggio di 6-7 (6) 7-6 (1) 10-8. Successo in rimonta per Ebden e Peers che erano sotto di un set e 4-2 nella seconda frazione.

Nella finale per il bronzo, invece, successo degli altri statunitensi Taylor Fritz e Tommy Paul, terze forze del seeding, che hanno sconfitto la coppia della Repubblica Ceca formata da Tomas Machac e Adam Pavlasek col punteggio di 6-3 6-4.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]